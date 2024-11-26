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Пресса

13 канал: Сара Нетаниягу претендует на статус пострадавшей из-за осветительной ракеты

Биньямин Нетаниягу
время публикации: 26 ноября 2024 г., 15:50 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 15:50
13 канал: Сара Нетаниягу претендует на статус пострадавшей из-за осветительной ракеты
Abir Sultan/Pool Photo via AP

По сообщению новостной службы 13 канала ИТВ, супруга главы правительства Сара Нетаниягу посредством своего адвоката обратилась с письменной просьбой о признании ее пострадавшей от преступления в деле о запуске осветительных ракет по дому семейства Нетаниягу в Кейсарии. Отмечается, что она просит предоставить ей этот статус, несмотря на тот факт, что в момент инцидента супруга главы правительства не находилась в доме в Кейсарии.

В заявлении, поданном адвокатом супруги главы правительства, указано, что она вместе с другими была мишенью для террористического акта, в ходе которого по ее дому были выпущены военные боеприпасы, которые привели к пожару и материальному ущербу.

В этом документе также указано, что Сара Нетаниягу с удивлением прочла различные публикации, преуменьшающие серьезность данного события. Она убеждена, что речь идет о крайне серьезном инциденте, помогающем врагу во время войны и нанесшем серьезный ущерб безопасности государства в военное время.

Согласно израильскому законодательству, человек, признанный пострадавшим от преступления, имеет в деле особый статус. Прокуратура обязана консультироваться с ним по поводу возможных сделок с правосудием и вынесения наказания для осужденных.

Пресса
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