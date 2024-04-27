x
27 апреля 2024
|
последняя новость: 21:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 апреля 2024
|
27 апреля 2024
|
последняя новость: 21:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

СМИ: ХАМАС даст ответ на египетское предложение о сделке в течение 48 часов

время публикации: 27 апреля 2024 г., 21:18 | последнее обновление: 27 апреля 2024 г., 21:18
СМИ: ХАМАС даст ответ на египетское предложение о сделке в течение 48 часов
AP Photo/Adel Hana

По информации телеканала "Кешет-12", члены египетской делегации, приехавшей днем ранее в Иерусалим для переговоров об освобождении заложников и сделке с ХАМАСом, до сих пор находятся в Израиле.

Израильские СМИ со ссылкой на свои источники передают, что в пятницу переговоры с египтянами продолжались более пяти часов. Израиль согласился на огромные уступки с тем, чтобы приблизить сделку по освобождению заложников. При этом остаются разногласия между Израилем и ХАМАСом. Израиль настаивает на освобождении на этом этапе более 30 заложников, ХАМАС изъявлял готовность освободить 20. От количества освобождаемых заложников будет зависеть то, на какое время Израиль отложит продолжение военной операции в Газе. Согласно источникам 12-го телеканала, Израиль отверг требование ХАМАСа о выводе войск и о полном прекращении военных действий.

По информации, прозвучавшей в эфире 12-го телеканала, ожидается, что ответ от ХАМАСа будет получен в течение 48 часов.

Глава переговорной группы ХАМАСа Халиль аль-Хайя утром 27 апреля подтвердил получение предложений Израиля и Египта. Он заявил, что ХАМАС передаст посредникам свой ответ после изучения полученного документа.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 апреля 2024

"Психологический террор": ХАМАС вновь опубликовал видео с похищенными
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 апреля 2024

Активизация Каира, декларация ХАМАСа, вмешательство Пекина. Ближневосточный обзор
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 апреля 2024

Белый дом отверг предложение ХАМАСа, включающее пятилетнее перемирие с Израилем
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 24 апреля 2024

"Аль-Арабия": руководство ХАМАСа не намерено покидать Катар