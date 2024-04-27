СМИ: ХАМАС даст ответ на египетское предложение о сделке в течение 48 часов

По информации телеканала "Кешет-12", члены египетской делегации, приехавшей днем ранее в Иерусалим для переговоров об освобождении заложников и сделке с ХАМАСом, до сих пор находятся в Израиле.

Израильские СМИ со ссылкой на свои источники передают, что в пятницу переговоры с египтянами продолжались более пяти часов. Израиль согласился на огромные уступки с тем, чтобы приблизить сделку по освобождению заложников. При этом остаются разногласия между Израилем и ХАМАСом. Израиль настаивает на освобождении на этом этапе более 30 заложников, ХАМАС изъявлял готовность освободить 20. От количества освобождаемых заложников будет зависеть то, на какое время Израиль отложит продолжение военной операции в Газе. Согласно источникам 12-го телеканала, Израиль отверг требование ХАМАСа о выводе войск и о полном прекращении военных действий.

По информации, прозвучавшей в эфире 12-го телеканала, ожидается, что ответ от ХАМАСа будет получен в течение 48 часов.

Глава переговорной группы ХАМАСа Халиль аль-Хайя утром 27 апреля подтвердил получение предложений Израиля и Египта. Он заявил, что ХАМАС передаст посредникам свой ответ после изучения полученного документа.