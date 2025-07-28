CNN: Катар дарит Пентагону самолет для президента США без каких-либо условий

Через два месяца после сообщений о сделке по передаче Катаром самолета Boeing-747-8 для использования президентом США Дональдом Трампом в качестве замены "Air Force One" телеканал CNN вернулся к этой теме.

Редакция телеканала сообщила, что ознакомилась с копией меморандума о взаимопонимании, которую подписали 7 июля министр обороны США Пит Хегсет и его катарский коллега Сауд Бин Абдурахман Аль Тани.

Согласно этому документу Катар добровольно дарит Пентагону самолет Boeing 747-8, и никакая оплата не требуется. В документе отмечается, что "это пожертвование сделано добросовестно и в духе сотрудничества и взаимной поддержки между сторонами", а также отмечается, что "ничто в настоящем меморандуме не является и не должно толковаться как предложение, обещание или принятие какой-либо формы взяточничества, неправомерного влияния или коррупционной практики".

Стоимость модернизации катарского самолета для использования президентом засекречена. В июне министр ВВС Трой Мейнк заявил законодателям, что это обойдется менее чем в $400 млн.

Однако издание The New York Times писало, что США перераспределили около $1 млрд военного бюджета, рассчитанного на модернизацию ядерных программ, на переоборудование президентского борта.