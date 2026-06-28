Politico: проблема Израиля в Вашингтоне больше, чем Джей Ди Вэнс

Издание Politico пишет, что в Израиле растет тревога из-за изменения отношения администрации Дональда Трампа к израильско-американскому союзу. По словам собеседников издания в США и Израиле, вице-президент Джей Ди Вэнс стал "лицом" новой реальности, в которой Израиль больше не воспринимается в Вашингтоне как исключение из политики "Америка прежде всего".

Авторы публикации – Фелиция Шварц, Алекс Гангитано и Даша Бернс – отмечают, что после совместных ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля в Иерусалиме рассчитывали на "золотой век" отношений с администрацией Трампа. Однако четыре месяца спустя израильские чиновники готовятся к периоду, когда Израилю придется действовать в большей изоляции.

В статье упоминается о том, что Вэнс на прошлой неделе резко предупредил Израиль: у еврейского государства почти не осталось друзей в мире, и стоит думать, прежде чем спорить с единственным сильным союзником. По словам источников Politico, проблема для Израиля не сводится к самому Вэнсу: он отражает более широкий сдвиг в Республиканской партии и среди сторонников Трампа, включая молодых избирателей, которые все чаще ставят американские интересы выше поддержки Израиля.

Собеседники Politico указывают, что контакты между Белым домом и канцелярией Биньямина Нетаниягу стали менее интенсивными. В 2025 году Нетаниягу пять раз посещал Вашингтон, тогда как в этом году он был там один раз, в феврале, и новых дат визита пока нет. При этом Белый дом официально заявляет, что отношения США и Израиля остаются крепкими.

По данным Politico, разногласия усилились на фоне переговоров США с Ираном и американского стремления снизить цены на нефть и восстановить свободу судоходства в Ормузском проливе. Израиль, в свою очередь, опасается, что возможные договоренности с Тегераном не решают вопросов баллистических ракет, "Хизбаллы" и угрозы со стороны иранского режима.

Издание пишет, что в канцелярии Нетаниягу стараются представить проблему как конфликт именно с Вэнсом, которому в Израиле давно не доверяли. Однако союзники вице-президента утверждают, что он лишь повторяет позицию самого Трампа, который в последнее время также резко критиковал Нетаниягу – публично и в закрытых разговорах.

Politico делает вывод, что разрыв между ожиданиями Израиля от Вашингтона и тем, что администрация Трампа готова дать, может углубиться в ближайшие месяцы – на фоне парламентских выборов в Израиле в октябре и внутрипартийной борьбы республиканцев в США, где позиция по Израилю становится частью будущей президентской кампании 2028 года.