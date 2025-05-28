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Дело об изнасиловании сорвало планы прокурора МУС потребовать ордера на арест Смотрича и Бен-Гвира

Итамар Бен-Гвир
Бецалель Смотрич
МУС
время публикации: 28 мая 2025 г., 11:01 | последнее обновление: 28 мая 2025 г., 11:12
Дело об изнасиловании сорвало планы прокурора МУС потребовать ордера на арест Смотрича и Бен-Гвира
AP Photo/Peter Dejong, Pool; Abir Sultan/Pool Photo via AP

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, перед тем, как уйти в административный отпуск из-за выдвинутых против него обвинений в сексуализированном насилии, намеревался затребовать ордера на арест Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Источники сообщили, что основные обвинения против министра финансов министра национальной безопасности Израиля связаны с расширением поселений в Иудее и Самарии. Они считают: до возвращения главного прокурора или назначения нового, процесс выдачи ордеров продвигаться не будет.

Среди прокуроров существуют разногласия в вопросе, можно ли квалифицировать призыв к расширению поселений как военное преступление – иначе выдача ордера будет не оправдана. Добавим, что многие государства отказались выполнять ордер на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу.

Напомним: Карим Хан отправлен в отпуск после того, как в его адрес прозвучали обвинения в сексуализированном насилии. Ассистентка Хана, адвокат из Малайзии, дала обстоятельные показания о насилии со стороны главного прокурора Межународного уголовного суда в Гааге.

Согласно свидетельству, преступление было совершено в Нью-Йорке в декабре 2023 года. В это время прокурор МУС находился под сильным давлением и планировал запросить ордера на арест представителей высшего руководства Израиля по обвинениям в военных преступлениях в секторе Газы.

Пресса
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