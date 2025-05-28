NYT: В США опасаются внезапного израильского удара по иранским ядерным объектам

Как пишет издание he New York Times, американская разведка опасается, что Израиль нанесет удар по ядерным объектам Ирана, не известив об этом заранее администрацию США или сообщив перед самым началом, чтобы поставить американцев перед фактом.

Такой удар смог бы сорвать американо-иранские переговоры. Американское руководство проинформировано об этой возможности. При этом американская разведка полагает, что удар может быть нанесен в считанные часы после принятия соответствующего решения главой правительства Израиля.

США провели уже пять раундов переговоров с Ираном о ядерной специфике. Трамп считает, что урегулирование достижимо, в Израиле этой точки зрения не разделяют. Разногласия обсуждались и в ходе телефонного разговора Трампа и Нетаниягу, и на более низком уровне.

Нетаниягу заявляет, что существующее сейчас "окно возможностей", созданное, в том числе, и успешной израильской атакой против иранских ПВО, не будет оставаться открытым вечно. Говорит израильская сторона и поражениях, нанесенных сателлитам Ирана – "Хизбалле" и ХАМАСу.

Трамп считает, что именно сегодняшняя слабость Ирана должна подтолкнуть режим к гибкости на переговорах. На переговорах выдвигаются и такие идеи, как совместная мирная ядерная программа с участием арабских стран.