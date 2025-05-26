x
26 мая 2025
|
последняя новость: 16:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 мая 2025
|
26 мая 2025
|
последняя новость: 16:11
26 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Масуд Пезешкиан: Иран выживет, даже если переговоры с США закончатся неудачей

Иран
США
Ядерное оружие
время публикации: 26 мая 2025 г., 14:59 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 15:05
Масуд Пезешкиан: Иран выживет, даже если переговоры с США закончатся неудачей
Oficina de la Presidencia de Irán vía AP

Президент Исламской республики Иран Масуд Пезешкиан заявил, что его страна сможет выжить, если переговоры с США по ядерной тематике закончатся без достижения соглашения. "Если они откажутся от диалога или введут санкции, мы с голоду не умрем. Мы найдем способ выжить", – заявил он.

Несколько дней назад в Риме прошел пятый раунд американо-иранских переговоров по ядерной тематике. Сообщалось о положительной тенденции, но не о прорыве. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры прошли "очень хорошо".

В то же время он говорил и о том, что США не исключают военного решения проблемы в случае, что соглашения достичь не удастся. Очевидно, что именно этот сценарий и подразумевал Пезешкиан.

Напомним: согласно публикациям СМИ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пытался склонить Трампа в сторону военного решения. Однако американский лидер считает, что диалог себя еще не исчерпал. Последствием разногласий стало ухудшение отношений между политиками.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 мая 2025

КСИР пообещал дать "решительный и разрушительный" ответ на израильский удар
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 22 мая 2025

Axios: источники в Иерусалиме подтвердили готовность Израиля к нанесению "быстрого" удара по Ирану
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 мая 2025

Аббас Арагчи: "С соглашением или без, Иран продолжит обогащать уран"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 18 мая 2025

Виткофф: "Позиция США состоит в том, что Иран не может продолжать обогащение урана"