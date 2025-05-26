Масуд Пезешкиан: Иран выживет, даже если переговоры с США закончатся неудачей

Президент Исламской республики Иран Масуд Пезешкиан заявил, что его страна сможет выжить, если переговоры с США по ядерной тематике закончатся без достижения соглашения. "Если они откажутся от диалога или введут санкции, мы с голоду не умрем. Мы найдем способ выжить", – заявил он.

Несколько дней назад в Риме прошел пятый раунд американо-иранских переговоров по ядерной тематике. Сообщалось о положительной тенденции, но не о прорыве. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры прошли "очень хорошо".

В то же время он говорил и о том, что США не исключают военного решения проблемы в случае, что соглашения достичь не удастся. Очевидно, что именно этот сценарий и подразумевал Пезешкиан.

Напомним: согласно публикациям СМИ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пытался склонить Трампа в сторону военного решения. Однако американский лидер считает, что диалог себя еще не исчерпал. Последствием разногласий стало ухудшение отношений между политиками.