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Пресса

Daily Mail: Асме Асад отказали в возвращении в Великобританию из-за истекшего паспорта

Онкология
Россия
Великобритания
время публикации: 29 декабря 2024 г., 19:13 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 19:25
Daily Mail: Асме Асад отказали в возвращении в Великобританию из-за истекшего паспорта
Syrian Presidency Facebook Page via AP

Жена сверженного сирийского диктатора Башара Асада Асма Асад, урожденная Асма Фаваз аль-Ахрас, обладательница двойного британско-сирийского гражданства, не сможет вернуться в Великобританию для лечения из-за истекшего паспорта. Как сообщает в воскресенье, 29 декабря, Daily Mail, британские власти официально отказали ей в возвращении под предллогом истекшего паспорта.

Без официальных проездных документов Асма Асад в свой родной Лондон вернуться не сможет. Ее отец, известный кардиолог Фауаз аль-Ахрас, покинул свою клинику на Харли-стрит, чтобы заботиться о дочери, которая находится в России в строгой изоляции, чтобы не заразиться чем-нибудь на фоне ослабленного иммунитета. У Асмы Асад рецидив острого миелоидного лейкоза.

Источники в британском правительстве подтвердили, что у Асмы Асад более нет действительных британских проездных документов, ее паспорт истек в 2020 году. Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер заявила, что Асма Асад не сможет вернуться в страну, поскольку это решение не может основываться исключительно на состоянии ее здоровья. Министр иностранных дел Дэвид Лэмми также заявил, что Асма Асад – "нежеланна здесь".

В 2012 году против Асмы Асад были введены персональные санкции Великобританией и ЕС: считается, что она сыграла ключевую роль в поддержке режима Асада во время гражданской войны в Сирии, начавшейся с оппозиционных протестов в 2011 году и приведшей к сотням тысяч смертей. В частности, ее активы были заморожены, и был вынесен запрет на ее поездки.

В настоящее время Асма с мужем и тремя сыновьями находится в Москве после того, как российский президент предоставил им убежище после свержения режима Асада 8 декабря. Однако поговаривают, что Асма Асад недовольна жизнью под охраной режима Путина и хочет вернуться в Лондон. Она подала в российский суд просьбу дать ей разрешение покинуть Россию и въехать в Великобританию, ее просьба рассматривается российскими властями.

По некоторым данным, в Москве Асады живут в условиях строгих ограничений, Башару Асаду запрещено покидать город и заниматься политической деятельностью. Считается, что в Москве семейству бывшего сирийского диктатора принадлежат десятки квартир, и по ряду публикаций, он перевез в Москву около 270 килограммов золота и 1,6 миллиарда фунтов стерлингов. Но его активы и деньги, по неподтвержденным сообщениям, заморожены.

Пресса
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