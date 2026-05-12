x
12 мая 2026
|
последняя новость: 16:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 мая 2026
|
12 мая 2026
|
последняя новость: 16:43
12 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

За рассылкой сообщений израильтянам с призывом к сотрудничеству с Ираном стоит группа "Хандала"

Иран
Война с Ираном
Хакеры
время публикации: 12 мая 2026 г., 16:16 | последнее обновление: 12 мая 2026 г., 16:16
За рассылкой сообщений израильтянам с призывом к сотрудничеству с Ираном стоит группа "Хандала"
Пресс-служба полиции Израиля

Иранское информационное агентство Fars сообщило, что за массовой рассылкой сообщений, которые минувшей ночью получили многие израильтяне с призывом к сотрудничеству с Ираном, стоит хакерская группа "Хандала".

По данным Минюста США, "Хандала" является подставной структурой иранского Министерства разведки и безопасности (MOIS) и используется для кибератак и психологических операций. С конца 2023 года "Хандала" неоднократно проводила атаки против израильских целей – от взлома телефонов высокопоставленных политиков и военных до рассылки угроз гражданам и американским военнослужащим на Ближнем Востоке. Госдепартамент США назначил награду в $10 млн за информацию об операторах группы.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 мая 2026

Полиция предупреждает: не переходите по ссылкам в сообщениях от иранской разведки