За рассылкой сообщений израильтянам с призывом к сотрудничеству с Ираном стоит группа "Хандала"

Иранское информационное агентство Fars сообщило, что за массовой рассылкой сообщений, которые минувшей ночью получили многие израильтяне с призывом к сотрудничеству с Ираном, стоит хакерская группа "Хандала".

По данным Минюста США, "Хандала" является подставной структурой иранского Министерства разведки и безопасности (MOIS) и используется для кибератак и психологических операций. С конца 2023 года "Хандала" неоднократно проводила атаки против израильских целей – от взлома телефонов высокопоставленных политиков и военных до рассылки угроз гражданам и американским военнослужащим на Ближнем Востоке. Госдепартамент США назначил награду в $10 млн за информацию об операторах группы.