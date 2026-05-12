От имени иранской разведки идет спам-рассылка SMS-сообщений израильтянам

В последние дни многие израильтяне получали SMS-сообщения с призывом к сотрудничеству с иранской разведкой.

В тексте таких сообщений говорилось: "Исламская Республика Иран приглашает вас к сотрудничеству в сфере разведки. Постройте свое будущее сейчас".

Национальное управление кибербезопасности Израиля ранее предупреждало о подобных вредоносных сообщениях, цель которых – ввести получателей в заблуждение или вызвать панику. В ведомстве рекомендуют не переходить по ссылкам, не отвечать на такие сообщения, заблокировать номер отправителя и отметить сообщение как спам. Сообщать в полицию о получении таких SMS-сообщений нет смысла, правоохранительные органы Израиля в курсе происходящего.