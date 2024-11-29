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Пресса

Le Point: Макрон согласился на иммунитет Нетаниягу во Франции от МУС "за роль в Ливане"

Франция
Ливан
Биньямин Нетаниягу
Эмманюэль Макрон
время публикации: 29 ноября 2024 г., 10:04 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 10:08
Le Point: Макрон согласился на иммунитет Нетаниягу во Франции от МУС "за роль в Ливане"
Ronen Zvulun/Pool Photo via AP

Президент Франции Эмманюэль Макрон согласился не исполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в обмен на роль в соглашении о прекращении огня в Ливане, пишет французский журнал Le Point со ссылкой на источник в окружении Макрона.

В публикации сказано, что вскоре после выдачи ордера МУС Макрон созвонился с Нетаниягу и заявил, что Париж "обязан уважать МУС и сотрудничать с ним в полной мере". В то же время Макрон в этом разговоре отметил, что положения МУС "предусматривают иммунитет" от ордеров на арест суда.

Затем, как пишет Le Point, Макрон и Нетаниягу обсудили ситуацию вокруг перемирия в Ливане и договорились, что Париж получит "важную роль в комитете по наблюдению за выполнением" резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, регулирующей ситуацию на границе Израиля и Ливана. Ранее руководство Израиля выступало против участия Франции в этом процессе.

После того, как ливанская тема была согласована, разногласий не осталось.

По оценке израильского источника Le Point, по сути иммунитет во Франции для Нетаниягу от ордера МУС стал платой за то, что Израиль дал Франции возможность сыграть свою роль в соглашении по Ливану.

Пресса
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