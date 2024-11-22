Ордер на арест Нетаниягу и будущее международных судов. Интервью с профессором Сейбелем

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Редакция Newsru.co.il обратилась за комментарием к специалисту в области международного права, профессору Еврейского университета в Иерусалиме Робби Сейбелю.

Беседовал Павел Вигдорчик.

В принципе, является ли решение законным?

С точки зрения международного права – безусловно. Я считаю, что суд не должен был выдавать ордера, но трудно назвать это решение незаконным.

Возможно ли было этого избежать?

На мой взгляд, нет. Суд искал западное государство, лидерам которого можно было предъявить обвинения. Ранее он выдвигал обвинения против Путина и африканских лидеров. Они хотели найти западное государство, и Израиль оказался жертвой.

То есть МУС стал своего рода Генеральной ассамблеей ООН, у которой есть зубы? ГА выступает против Израиля десятки лет, но теперь у государств третьего мира появилась возможность юридического преследования Израиля?

В этом что-то есть. Судей и прокурора избирают государства-члены МУС, и его состав враждебен Израилю. Значительная часть международного сообщества враждебна Израилю, это отражается и в составе суда.

Одним из аргументов против юридической реформы заключался в том, что независимый суд и демократический характер государства предоставляют израильтянам – политикам, военным, – иммунитет от подобного преследования на международной арене. Эта концепция рухнула?

Эта концепция работала, когда речь шла, скажем, о командире, преступившем закон. Такое бывало, и в таких случаях командиры отправлялись под суд. Сейчас же МУС утверждает, что ЦАХАЛ, следуя израильской государственной политике, морил голодом гражданское население. Это утверждение не соответствует фактам, но так утверждает МУС. В этих обстоятельствах то, что произошло бы в рамках израильской юридической системы, не имеет отношения к делу.

Но ордера выданы не против ЦАХАЛа, а против премьер-министра Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта. То есть на самом деле на скамье подсудимых – не они, а государство Израиль и его армия?

Именно так. Ведь обвинения против Нетаниягу и Галанта строятся на том, что они были главами государства, что они, якобы, планировали организовать в Газе голод. И возвращаясь к предыдущему вопросу: израильская юридическая система не будет заниматься юридическим преследованием Израиля. То есть утверждения противников реформы обоснованы, просто в данном вопросе это нерелевантно.

Решение вызвало странную реакцию западных политиков. С одной стороны, многие из них выражают несогласие, с другой (в основном, в Европе) – заявляют, что будут это решение выполнять. Чем вы объясните такую "шизофрению"?

Государства не хотят оказаться в ситуации, когда они не выполняют постановление суда, даже когда они сомневаются в его обоснованности. Они считают достижением само существование Международного уголовного суда. И в Израиле опасаются, что государства подчинятся этому решению не потому, что поддерживают его, а из стремления поддержать принцип существования МУС. Нужно напомнить, что поначалу и Израиль поддерживал этот принцип. Проблема в том, что нынешний суд враждебен Израилю.

Возможно ли что-то сделать, чтобы решение было отменено?

Израиль может попытаться оспорить юрисдикцию суда. Не сомневаюсь, что это будет сделано, но шанс на то, что враждебный нам суд решит, что мы не в его юрисдикции, очень мал.

В какой степени решение суда ограничивает деятельность Нетаниягу и Галанта на международной арене?

Чтобы суд состоялся, им нужно перед этим судом предстать. Этого не произойдет. Суда не будет, это ясно. Были прецеденты, когда суд, убедившись, что фигуранты не приедут в Гаагу, закрывал дело. Не знаю, произойдет ли это сейчас. И санкции, которые США намерены ввести против суда, этого решения не изменят.

Но, например, мы оба знаем, что члены израильского руководства проводят за границей встречи с лидерами стран, с которыми у нас нет дипломатических отношений. Продолжат ли такие тайные каналы существование?

Большинство арабских стран, а я полагаю, что вы о них, не являются членами МУС. Так что тут проблем не будет. Единственное исключение, если я не ошибаюсь, Иордания.

Окажет ли решение суда влияние на переговоры о прекращении огня в Газе и возвращении заложников?

К сожалению, оно играет на руку ХАМАСу. Для него это достижение. Суд выдал ордер на арест одного представителя ХАМАСа, причем известно, что он мертв. Ни одному живому члену командования группировки на данном этапе МУС не угрожает.

Но в целом, суд ставит Израиль и ХАМАС на один уровень…

Суд признает, что ХАМАС совершил военные преступления. Просто обвиняет он в них Мухаммада Дэйфа, который уже мертв. Хочу еще раз подчеркнуть: не было государственной политики морить жителей Газы голодом. Насколько мне известно, ни один житель Газы не умер от голода.

Насколько решение суда подрывает принцип дипломатической неприкосновенности? Ведь ранее государство могло изгонять со своей территории человека, пользующегося неприкосновенностью, могло запрещать ему въезд, но не могло арестовывать.

Это другой вид неприкосновенности – глав государств, а не дипломатов. Например, когда президент Судана, на имя которого выдан международный ордер, прибыл в ЮАР, власти ЮАР отказались его арестовывать, поскольку у него есть неприкосновенность как у главы государства. Правда, суд этот отказ не принял. Возможно, что, если Нетаниягу прибудет в другую страну, ее власти тоже откажутся его арестовывать, потому что он глава правительства. С Галантом это иначе – он министр обороны, причем бывший.

Каким видится вам будущее международной судебной системы?

Мы должны исходить из того, что такая система будет враждебной Израилю. Это больно, но это отражает Генеральную Ассамблею ООН. В мире около 200 государств, и большинство из них – противники Израиля. Когда они формируют международный суд, его состав отражает эту позицию. Жаль, но ничего не поделаешь.