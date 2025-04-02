Reuters: администрация США пришла к выводу, что в ближайшие месяцы Россия и Украина не придут к миру

Высокопоставленные представители американской администрации обсуждают возможность, что президенту США Дональду Трампу в ближайшие месяцы не удастся достичь мирного урегулирования между Россией и Украиной. Об этом рассказывает Reuters со ссылкой на официальные источники.

В США разрабатывают планы оказания дополнительного давления на Москву и Киев с целью добиться прекращения огня в апреле-мае, однако эта перспектива выглядит маловероятной. Предложение о 30-дневном прекращении огня было торпедировано Россией, выдвинувшей в качестве условия мораторий на поставки Украине военной помощи.

На протяжении долгого периода в Вашингтоне были недовольны позицией президента Украины Владимира Зеленского, отказывающего подписать соглашение о недрах. Однако теперь сотрудники Белого дома и Государственного департамента вынуждены признать: их миротворческие усилия терпят неудачу из-за российского президента Владимира Путина.

Несколько дней назад Трамп в интервью телеканалу NBC пригрозил введением вторичных пошлин на российскую нефть, если мирное соглашение России и Украины, которого добиваются США, будет сорвано по вине Москвы.

Он также заявил, что президент России Владимир Путин "достал" и возмутил его тем, что усомнился в легитимности президента Украины Владимира Зеленского. При этом он подчеркнул, что у него хорошие отношения с Путиным, и, если тот поступит правильно, возмущение пройдет.