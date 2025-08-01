Представитель ХАМАСа в интервью CNN назвал "условие для возвращения к переговорам"

Член политбюро террористической организации ХАМАС Басем Наим заявил американскому телеканалу CNN о готовности продолжать переговоры о постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск из Газы.

"Крайне важно значительно улучшить катастрофическую гуманитарную ситуацию и получить письменный ответ противника относительно наших действий. Это условие для возвращения к переговорам", – сказал он. При этом Наим добавил: "В условиях голода теряет свое содержание и эффективность".

Отметим, что ряд СМИ интерпретировал это заявление Басем Наима как подтверждение готовности ХАМАСа к продолжению прерванных переговоров.