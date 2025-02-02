Не в ту Газу: Middle East Eye назвал получателя оплаченных администрацией Байдена презервативов

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт несколько дней назад заявила на своем первом брифинге, что администрация Байдена потратила 50 миллионов долларов для закупки презервативов для сектора Газы. Это заявление было повторено и президентом США Дональдом Трампом, который отметил, что презервативы использовались в ходе "огненного террора".

Журналисты восприняли заявление скептически. Представители предыдущей администрации заявили, что речь идет об очередном дезинформационном "вбросе" Трампа и его окружения. Было установлено, что USAID, государственная программа помощи США, не располагает какой-либо информацией о закупке в 2007-2023 годах презервативов для сектора Газы.

Настоящего получателя американских контрацептивов называет издание Middle East Eye. Речь действительно идет о Газе, однако о другой: мозамбикской провинции Газа. Педиатрическому фонду Элизабет Глазер было выделено 83 миллиона долларов на борьбу с распространением в Мозамбике венерических заболеваний.