11-й телеканал: в центре Тель-Авива находится участок земли, принадлежащий Ирану

11-й телеканал рассказал об истории детской площадки, находящейся в самом центре Тель-Авива. Участок, на котором она расположена, принадлежит Ирану.

Территория, находящаяся недалеко от площади Кикар а-Медина, была приобретена властями Ирана до исламской революции 1979 года под строительство посольства. В тот период между Ираном и Израилем наблюдалось потепление отношений, налаживались экономические и военные связи.

После 1979 года, с разрывом дипломатических отношений между странами, вопрос строительства иранского посольства в Тель-Авиве стал неактуальным. В течение многих лет земля, принадлежащая Ирану, никак не использовалась, пока мэрия Тель-Авива не решила построить на ней детскую площадку.