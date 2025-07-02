В США выдвинут законопроект, позволяющий Трампу передать Израилю бомбардировщики B-2

Конгрессмены Джош Готтхаймер (демократ от Нью-Джерси) и Майк Лоулер (республиканец от Нью-Йорка) выдвинули законопроект, позволяющий президенту передать Израилю бомбардировщики B-2 Stealth и противобункерные бомбы, если Иран продолжит разработку ядерного оружия. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Этот законопроект, как считают его авторы, позволит Дональду Трампу "принять меры, гарантирующие готовность Израиля к любым непредвиденным обстоятельствам, если Иран продолжит работу над созданием ядерного оружия".

По данным Fox News, у США имеется 19 бомбардировщиков B-2 (по состоянию на 2024 год). Ранее США не предоставляли бомбардировщики-невидимки ни одному из своих союзников.