Иран уведомил МАГАТЭ о разрыве сотрудничества

Президент Исламской республики Иран Масуд Пезешкиан подписал принятый парламентом Ирана закон о прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии. МАГАТЭ передано соответствующее уведомление.

Условием возвращения инспекторов агентства на иранские ядерные объекты является предоставление международный гарантий безопасности этих объектов и сотрудников иранской ядерной программы. Однако решение будет зависеть от Высшего совета национальной безопасности.

Напомним: незадолго до израильского удара по Ирану МАГАТЭ опубликовало отчет, свидетельствующий, что Иран нарушает договор о нераспространении ядерного оружия. Уже после начала войны глава агентства Рафаэль Гросси дезавуировал этот отчет.

30 июня газета "Кайхан", тесно связанная с верховным руководителем Ирана аятоллой Али Хаменеи, обвинила главу Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси в связях с израильской службой внешней разведки "Мосад".

"Если Гросси пересечет границу Ирана, он должен быть отдан под суд и приговорен к смерти", – говорится в статье "Кайхан". Следует отметить, что публикация не была поддержана ни одним из официальных представителей режима аятолл.