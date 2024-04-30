Трамп в интервью Time заявил, что поддержит Израиль в конфронтации с Ираном

Бывший президент США, фактический кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп дал интервью журналу Time, в котором, помимо прочего, говорит о своем отношении к Израилю, израильскому руководству и войне, которую ведет Израиль.

В этом интервью Трамп заявил, что поддержит Израиль в конфронтации с Ираном. "Если они (иранцы) нападут на Израиль, да, мы будем там", – заявил он журналисту Эрику Кортеллессе.

Трамп признается, что пришел к ныне широко распространенному в Израиле убеждению, что мирное существование палестинского государства становится все более маловероятным. "Было время, когда я думал, что принцип двух государств может сработать, – говорит он. – Теперь я думаю, что создание двух государств будет очень, очень трудным".

Однако поддержка Трампом Израиля не является абсолютной, отмечает Time. Экс-президент раскритиковал действия Израиля в войне против ХАМАСа, и призвал "покончить с этим".

На вопрос о том, следует ли приостановить американскую военную помощь Израилю, чтобы подтолкнуть израильтян к прекращению войны, Трамп не отвечает "да", но и не исключает этого.

Дональд Трамп резко критикует премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, который когда-то был его близким союзником. "У меня был неудачный опыт с Биби", – говорит Трамп. По его словам, операция США по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года должна была стать совместной атакой, но Нетаниягу, по его словам, отступил в последний момент. "Это было то, что я никогда не забывал", – говорит Трамп.

Он обвиняет Нетаниягу в том, что тот не смог предотвратить нападение террористов 7 октября 2023 года. "Это произошло в его смену", – отмечает Трамп.