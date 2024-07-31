Совбез ООН соберется по запросу Ирана для обсуждения ликвидации Ханийи

Иран запросил проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН в связи с убийством главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи, а также в связи с ликвидацией "начальника Генштаба" "Хизбаллы" в Бейруте.

Запрос был отправлен Ираном председателю Совбеза, функции которого в данный момент выполняет Россия.

На сайте Совета безопасности указано, что вечером 31 июля состоится заседание, посвященное ситуации на Ближнем Востоке.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале написал, что запрос принят, и заседание состоится. "По запросу Ирана, поддержанному Китаем, Алжиром и Россией, наше председательство назначило внеочередное заседание СБ ООН в связи с убийством в Тегеране главы политбюро ХАМАС И. Хании на 16:00 по Нью-Йорку 31 июля", – написал он.