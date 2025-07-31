Внутреннее четырехстраничное письмо исполнительного редактора британской телерадиокорпорации BBC, просочившееся за пределы корпорации, содержит подробные инструкции для сотрудников о том, как следует освещать гуманитарную ситуацию в секторе Газы.

Журналист Джонатан Сачертдоти в своей статье в издании The Spectator указывает, что эти инструкции полностью отбрасывают принцип беспристрастности, возвышают палестинскую сторону конфликта и навязывают конкретную антиизраильскую трактовку как установленный факт.

По утверждению Сачердоти, письмо было разослано сотрудникам ВВС в пятницу (важно отметить, что журналист не приводит скриншотов письма и его адресатов, перечисляя лишь его основные моменты и приводя некоторые цитаты, которые он сам и опровергает, – прим. ред.)

В своей статье журналист подчеркивает, что письмо под названием "Освещение продовольственного кризиса в Газе" – это, по сути, редакционный диктат, нарушающий принципы беспристрастности, которые когда-то считались основой работы BBC. "Спор о том, сколько помощи поступило в Газу, не имеет значения, мы должны говорить, что нынешняя система распределения не работает", – цитирует он положения этого документа.

Журналист подчеркивает, что BBC намеренно представляет новую систему распределения гуманитарной помощи в секторе Газы – Гуманитарный фонд Газы, GHF, – как провал, полностью замалчивая роль ХАМАСа в препятствовании поставкам, разграблении и перепродаже гуманитарной помощи – чему есть задокументированные свидетельства.

BBC в ответ на запрос журналиста отказалась комментировать письмо, подчеркивает Джонатан Сачердоти. "Похоже, корпорация довольствуется принятием данных о жертвах и утверждений о голоде от с ХАМАСом организаций или сочувствующих ХАМАСу НПО как окончательных, отклоняя или опуская израильские данные", – указывает он.

В письме Израиль обвиняется в оккупации сектора Газы, и это приводится как неоспоримый факт, подчеркивающий, что Израиль юридически несет ответственность за предотвращение голода. При этом утверждение предоставлено безо всяких оговорок, хотя статус Газы по международному праву остается спорным, поскольку Израиль вышел из Газы еще в 2005 году, убрав все поселения и военное присутствие.

В редакционном документе система GHF описывается, как импровизированная, наскоро созданная и любительская организация, тогда как на самом деле речь идет о тщательно и методично управляемой системе распределения военного уровня с нулевыми процентами утечки, тогда как "ностальгически" защищаемая BBC система распределения помощи ООН постоянно разграблялась, и документированные потери достигали в некоторых случаях 90%.