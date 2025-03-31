Axios: Трамп планирует первый зарубежный визит – в мае в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп планирует отправиться в Саудовскую Аравию в середине мая в рамках своей первой зарубежной поездки после возвращения в Белый дом, пишет издание Axios со ссылкой на осведомленные источники.

В публикации Барака Равида отмечается, что подготовка к этому визиту проходит на фоне действий администрации Трампа, направленных на возобновление режима прекращения огня в секторе Газы и освобождение заложников, удерживаемых террористами ХАМАСа.

Автор статьи также упоминает о том, что планы по соглашению о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией отложены, прежде всего потому, что Эр-Рияд настаивает на скором создании палестинского государства – чего не приемлет израильское правительство.

Официально Белый дом пока не подтверждает планы Трампа по визиту в Саудовскую Аравию в середине мая.