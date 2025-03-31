Tehran Times: в ответ на угрозы Трампа Иран подготовил свои ракеты к запуску

Выходящее в Иране англоязычное издание The Tehran Times написало, что в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа, приведены в боеготовность и подготовлены к запуску "значительное количество" ракет, находящихся в подземных ракетных базах по всей стране.

Несколькими часами ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран ждут невиданные бомбардировки, если он не согласится пойти на сделку по своей ядерной программе. "Если они [иранцы] не заключат сделку <...>, то начнутся бомбардировки, подобных которым они никогда не видели", – приводит телеканал NBC News слова Трампа.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказал, что в ответном письме президенту США Дональду Трампу власти Ирана отказали ему в прямых переговорах, однако сообщили, что готовы вести диалог через посредников.

По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, ответ был передан США через Оман. Министр заявлял, что переговоры с США невозможны, пока американская администрация не изменит свой подход. "Мы отказываемся от переговоров не из упрямства. Нами руководит опыт и знание истории", – сказал он.