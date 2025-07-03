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Шону Комбсу, признанному виновным в вовлечении в проституцию, отказано в освобождении под залог

время публикации: 03 июля 2025 г., 11:51 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 11:52
Шону Комбсу, признанному виновным в вовлечении в проституцию, отказано в освобождении под залог
Jordan Strauss/Invision/AP

Судья федерального суда Манхэттена Арун Субраманиан отказал в освобождении под залог продюсера и рэпера Шона Комбса, известного также как Diddy. Музыкант был признан виновным в вовлечении в проституцию, но оправдан по более тяжелым статьям обвинения.

Адвокаты Diddy утверждали: угрозы, что он сбежит, нет. Однако судья принял во внимание прошлые насильственные действия осужденного и постановил оставить его за решеткой до вынесения приговора. Как ожидается, это произойдет осенью 2025 года.

Напомним: скандальный музыкант признан виновным по двум пунктам обвинения, связанным с вовлечением в проституцию. Однако он оправдан по обвинениям в организованной преступной деятельности и двум эпизодам торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Решение присяжных фактически стало поражением обвинения. Услышав приговор, Комбс сложил руки в молитве и обнял своего адвоката, а также помахал членам семьи, которые присутствовали в зале заседания. Тем не менее, ему грозит до десяти лет заключения.

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