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New York Times: 10 заложников и 18 тел будут возвращены из Газы в пять этапов

время публикации: 03 июля 2025 г., 00:56 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 00:56
New York Times: 10 заложников и 18 тел будут возвращены из Газы в пять этапов
Erik Marmor/Flash90

Издание New York Times со ссылкой на израильские и палестинские источники, пишет, что американский план прекращения огня в Газе подразумевает освобождение 10 заложников и возвращение тел 18 израильтян в пять этапов.

Освобождение заложников и возврат тел будет осуществляться в течение 60 дней режима прекращения огня. Это отличается от майского предложения США, в котором говорилось, что все заложники должны быть освобождены к седьмому дню после прекращения боевых действий.

В плане также говорится, что ХАМАС обязуется не проводить "церемонии освобождения заложников" при массовом скоплении народа и перед телекамерами.

По словам израильских источников, последние усилия посредников направлены на то, чтобы предоставить ХАМАСу более надежные гарантии того, что после временного перемирия Израиль не возобновит боевые действия.

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