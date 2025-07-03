New York Times: 10 заложников и 18 тел будут возвращены из Газы в пять этапов

Издание New York Times со ссылкой на израильские и палестинские источники, пишет, что американский план прекращения огня в Газе подразумевает освобождение 10 заложников и возвращение тел 18 израильтян в пять этапов.

Освобождение заложников и возврат тел будет осуществляться в течение 60 дней режима прекращения огня. Это отличается от майского предложения США, в котором говорилось, что все заложники должны быть освобождены к седьмому дню после прекращения боевых действий.

В плане также говорится, что ХАМАС обязуется не проводить "церемонии освобождения заложников" при массовом скоплении народа и перед телекамерами.

По словам израильских источников, последние усилия посредников направлены на то, чтобы предоставить ХАМАСу более надежные гарантии того, что после временного перемирия Израиль не возобновит боевые действия.