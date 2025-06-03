BBC: британское правительство собирается судиться с Романом Абрамовичем

Как передает BBC, правительство Великобритании намерено подать в суд на бывшего владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича, чтобы добиться передаче Украине средств, вырученных при продаже клуба.

Речь идет о сумме в 2,5 миллиарда фунтов, замороженных в связи с тем, что после полномасштабного российского вторжения в Украину против предпринимателя были введены санкции. Правительство Великобритании хочет использовать эти средства для финансирования гуманитарной помощи Украине, Абрамович настаивает, чтобы средства пошли "всем жертвам войны в Украине".

"Дверь к переговорам остается открытой, но мы полностью готовы добиться цели в судебном порядке. Нужно гарантировать, чтобы эти средства как можно быстрей были использованы для помощи страдающим жителям Украины", – говорится в совместном заявлении министра финансов Рейчел Ривз и министра иностранных дел Дэвида Лэмми.