BBC: Абрамович уклонился от уплаты налогов на миллионы долларов с помощью суперяхт

BBC и Бюро журналистских расследований 28 января опубликовали материал под заголовком "Абрамович уклонился от уплаты налогов на миллионы долларов с помощью схемы аренды суперяхт".

Авторы публикации Джеймс Оливер, Харриэт Агерхольм и Уилл Далгрин пишут, что российский миллиардер Роман Абрамович в течение 2000-х годов приобрел пять роскошных яхт, с помощью которых он и его юристы создали схемы ухода от налогов. В публикации упомянуты суперяхта Pelorus, которую Абрамович "одолжил" футболисту "Челси" Джону Терри для медового месяца в 2007 году, и крупнейшая частная яхта Eclipse стоимостью около 700 миллионов долларов.

Расследователи заявляют, что располагают более чем 400000 файлов и 72000 электронных писем, которые показывают, как кипрский поставщик корпоративных услуг MeritServus управлял бизнесом Абрамовича через глобальную сеть компаний, принадлежащих ряду трастов, бенефициаром которых являлся Абрамович.

Согласно материалу BBC, использовалась схема, которая ложно представляла флот яхт Абрамовича как коммерческий лизинг, чтобы уклониться от уплаты НДС в размере миллионов евро на их покупку и эксплуатационные расходы. Эти суперяхты "сдавались в аренду" приближенным Абрамовича или подконтрольным ему компаниям, утверждают расследователи.

В общей сложности пять яхт были сданы в аренду кипрской компании Blue Ocean Yacht Management, которая сдавала их в аренду нескольким компаниям на Британских Виргинских островах, которые представлялись независимыми, но в реальности контролировались Романом Абрамовичем.

В публикации приведены фрагменты копий некоторых документов, которыми располагают расследователи.