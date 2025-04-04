"Аль-Араби аль-Джадид": Израиль противодействует росту турецкого военного присутствия в Сирии

Катарское издание "Аль-Араби аль-Джадид" пишет, что Израиль стал более интенсивно атаковать военные объекты в Сирии – в том числе, для того, чтобы остановить наращивание военного присутствия Турции в этой стране.

В публикации упоминается о планах Анкары по созданию в Сирии двух военных баз – на авиабазе Тияс (Т4) около Пальмиры в центральной части Сирии и на военном аэродроме Менаг в 13 км от границы с Турцией.

По данным "Аль-Араби аль-Джадид", в настоящее время в аэропорту Менаг присутствуют турецкие военные, а на базе Т4 ведутся работы.

В статье упоминается публикация Middle East Eye, в которой отмечалось, что новые сирийские власти рассчитывают на помощь Турции в обеспечении воздушного прикрытия и военной защиты нового правительства Сирии, у которого в настоящее время нет действующих вооруженных сил.

Израильские лидеры, в том числе глава МИД Израиля Гидеон Саар, открыто говорят об озабоченности по поводу роста военного присутствия Турции, страны NATO, в Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не скрывает своего враждебного отношения к Израилю.

Ранее военные объекты в Сирии защищали силы сирийской регулярной армии и российские силы ПВО, которые как правило бездействовали в случае израильских авиаударов.