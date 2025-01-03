The New York Times: UNRWA готовится к прекращению работы в секторе Газы и в Иудее и Самарии

Как сообщает The New York Times, Агентство ООН по помощи палестинским беженцам UNRWA готовится прекратить свою деятельность в секторе Газы и в арабских населенных пунктах Иудеи и Самарии – главным образом, из-за принятого Израилем закона о полном прекращении контактов с агентством и о запрете его деятельности на территории Израиля.

Этот закон парализовал деятельность агентства. Агентство объясняет, что оно должно координировать свои действия с ЦАХАЛом каждый раз, когда его сотрудники оказывают помощь палестинцам в секторе Газы или перемещаются по сектору, а также когда они действуют в некоторых районах Иудеи и Самарии. Представитель UNRWA утверждает, что если агентство не сможет делиться контактировать с ЦАХАЛом, жизнь сотрудников агентства будет под угрозой – тем более, что более 250 из них уже погибли с начала войны.

ООН публикует одно возмущенное и встревоженное воззвание за другим, напоминая, что никакая другая организация не может заменить UNRWA в секторе Газы, где агентство является основным поставщиком гуманитарной помощи для сотен тысяч палестинцев.

Издание отмечает, что UNRWA является работодателем для 30 тысяч сотрудников (в основном, палестинцев) и обслуживает шесть миллионов палестинцев – в секторе Газы, Иудее и Самарии, Иордании, Ливане и Сирии. Сейчас продолжают работать около 5000 человек, которые контролируют поставки гуманитарной помощи, управляют убежищами и клиниками, распределяют продовольственную помощь.

Причиной для принятия Израилем закона о запрете деятельности агентства стали многочисленные свидетельства о сотрудничестве UNRWA с ХАМАСом: в частности, Израиль обвиняет 17 сотрудников агентства в соучастии в атаке 7 октября 2023 года. Влияние этого закона начнет ощущаться через 90 дней после его утверждения, то есть, работа агентства будет парализована уже в январе, подчеркивают журналисты издания.

The New York Times обнаружила, что не менее 24 активистов ХАМАСа и "Исламского джихада" работали в школах UNRWA. Эти школы – самая крупная образовательная сеть в секторе Газы, в 288 школ сектора до войны обучались 300 тысяч учащихся, это почти половина всех детей школьного возраста. В арабских населенных пунктах Иудеи и Самарии в школах UNRWA учатся 50 тысяч учеников, тогда как 650 тысяч учатся в обычных школах.