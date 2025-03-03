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Трамп: "Меньше беспокойтесь о Путине, больше – о мигрантах-насильниках"

время публикации: 03 марта 2025 г., 12:05 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 12:08
Трамп: "Меньше беспокойтесь о Путине, больше – о мигрантах-насильниках"
AP Photo/Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп ответил на обвинения в сближении с президентом России Владимиром Путиным – на фоне провала прошедших в Белом доме переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Вы бы меньше беспокоились о Путине и больше – о бандах мигрантов-насильников, наркобаронах, убийцах и пациентах психиатрических лечебниц, перебирающихся в нашу страну. Чтобы мы не повторили судьбу Европы", – написал он в социальной сети Truth Social.

Напомним: США и Россия начали переговоры по Украине без участия представителей этой страны. Трамп и Зеленский вступили в перепалку прямо перед камерами журналистов. Американский лидер обвинил гостя в неуважении к США, Зеленский отказался извиняться.

Республиканская партия поддержала президента, в то время как демократы бьют в набат. "Белый дом встал на службу Кремля. Такое ощущение, что Америка встает в один ряд с диктаторами", – заявил сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи, один из самых непримиримых критиков Трампа.

Мир
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