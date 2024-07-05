Байден на приеме в Белом доме подтвердил намерение баллотироваться в президенты

Президент США Джо Байден во время приема в Белом доме по случаю Дня независимости отреагировал на выкрик из зала: "Продолжайте бороться! Вы нам нужны".

"Вы можете мне доверять. У меня нет намерения уходить", – ответил Байден.

Судя по всему, на семейном совете и после консультаций со штабом было принято решение, что, несмотря на провальные первые дебаты с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, 81-летний Джо Байден будет баллотироваться на второй срок.