Байден на приеме в Белом доме подтвердил намерение баллотироваться в президенты
время публикации: 05 июля 2024 г., 05:24 | последнее обновление: 05 июля 2024 г., 05:30
Президент США Джо Байден во время приема в Белом доме по случаю Дня независимости отреагировал на выкрик из зала: "Продолжайте бороться! Вы нам нужны".
"Вы можете мне доверять. У меня нет намерения уходить", – ответил Байден.
Судя по всему, на семейном совете и после консультаций со штабом было принято решение, что, несмотря на провальные первые дебаты с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, 81-летний Джо Байден будет баллотироваться на второй срок.
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