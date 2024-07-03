Кто, если не Байден? Интервью с дипломатом Яки Даяном

После провального выступления президента США Джо Байдена в дебатах с Дональдом Трампом в Демократической партии США, а также в американских СМИ, которые с этой партией ассоциируются, стали раздаваться голоса, призывающие Байдена дать Демпартии выдвинуть на пост президента другого кандидата. После беседы с семьей и приближенными Байден объявил, что не намерен снимать свою кандидатуру, и объяснил свое состояние на дебатах сильной нехваткой сна из-за длительных перелетов. Ранее представители Белого дома говорили, что Байден был простужен. Так или иначе, опросы показали, что подавляющее большинство зрителей отдали победу в дебатах Трампу.

Корреспондент Newsru.co.il Алла Гаврилова побеседовала о ситуации в Демократической партии США и о том, как эта ситуация может отразиться на Израиле, с бывшим консулом Израиля в Лос-Анджелесе, дипломатом Яки Даяном.

На ваш взгляд, решение Байдена не снимать свою кандидатуру окончательно? И связано ли оно с тем, что Демократическая партия просто не может выдвинуть кандидата, который может обойти Трампа?

Я не думаю, что решение окончательно. Уже звучат голоса не только СМИ, но и конгрессменов, которые призывают Байдена уйти, опасаясь за свое место в Конгрессе. Эти голоса начали звучать после семейного совещания, после которого Байден заявил, что не уходит. Сегодня у него встреча с губернаторами штатов. И я не удивлюсь, если на этой встрече на него окажут сильное давление.

Что касается кандидатов, то в настоящий момент Демпартия проводит множество опросов, чтобы понять, изменилось ли положение Байдена относительно Трампа, кто из демократов имеет больший шанс, чем Байден, обойти Трампа, а также как все это повлияет на выборы в Конгресс. И последнее очень важно, потому что демократы могут потерять не только Белый дом, но и Конгресс.

В итоге, судя по всем опросам, Трампа обходит только Мишель Обама. Если опросы верны, то и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, и довольно популярная губернатор Мичигана Гретчен Уитмор, и вице-президент США Камала Харрис не могут обойти Дональда Трампа ни в одном опросе. То есть, кто-то просто крайне непопулярен, как Харрис, а остальные настолько малоизвестны, что не смогут за два месяца создать себе популярность и спасти демпартию.

Почему Демократическая партия раньше не искала и не готовила достойного кандидата?

Во-первых, когда Байден принял решение переизбираться, никому в голову не приходило, что он так быстро начнет сдавать. Во-вторых, Байден приучил товарищей по партии к своим неожиданным победам. Он неожиданно для многих победил в 2020 году, потом еще более неожиданно – в 2022 на промежуточных выборах. В третьих, я уверен, что и Байден и руководство Демпартии пытались сделать достойную замену из Камалы Харрис. Но у нее просто не получилось. Она даже очень плохо справилась с той единственной темой, которую ей полностью доверил Байден – с проблема иммиграции. Но, несмотря на то, что Харрис совершенно не популярна и отстает по всем опросам, Байден все равно может поддержать ее кандидатуру в качестве вице-президента.

То есть, если судить по опросам, остается один вариант – Мишель Обама.

Она действительно очень популярна. Но, во-первых, она не заявляла, что хочет баллотироваться. А во-вторых, Байден не уходит на покой не только потому, что его некому заменить, но еще и потому, что в его окружении настаивают на том, что это голосование будет максимально протестным и колеблющиеся будут голосовать не за кого-то, а против Трампа. Я убежден, что Байдену рассказали, что Трамп сильно непопулярен среди нейтральных избирателей.

Это так?

Частично. Далеко не все готовы отдать свой голос осужденному преступнику. Но на самом деле демократам следовало бы не надеяться на это, а обратить внимание на то, что за Трампа могут пойти массово голосовать чернокожие мужчины.

Почему?

Возможно, они солидаризируются с осужденным преступником. По крайней мере, хотят видеть президентом человека, которого считают сильным.

Я понимаю, что еврейская община в США не монолитна, но можно ли предположить, как будут голосовать на этих выборах американские евреи?

Большинство как были избирателями Демократической партии, так и останутся ими.

Сколько у Байдена времени на решение?

Очень мало. Съезд Демократической партии, на котором будет официально выдвинут кандидат в президенты США от демократов, назначен на 19 августа. Но еще до этого, 7 августа, истекает срок выдвижения кандидатуры от демократов в штате Огайо. Времени крайне мало еще и потому, что до начала голосования остается всего два месяца, поскольку за границей, например, оно начинается за два месяца до даты выборов, назначенных на 5 ноября.

Сейчас давление на Байдена растет. Те, кто раньше критиковали его "в узком кругу", теперь высказываются публично. Губернаторы, конгрессмены. Конгрессмен Ллойд Доггетт недавно призвал Байдена покинуть предвыборную гонку, приведя в пример президента США Линдона Джонсона, который принял решение снять свою кандидатуру именно из-за критики изнутри партии. Думаю, если Байдену скажут, что с ним демократы могут потерять не только Белый дом, но и Конгресс, и покажут ему опросы, он не сможет это игнорировать.

Простите, но Байден и раньше временами спотыкался и вел себя как очень пожилой и не очень здоровый человек. Почему именно дебаты стали последней каплей?

Потому что у него была одна задача на этих дебатах – доказать, что он не настолько стар, что не может функционировать. А он доказал обратное. Это было настолько плохо, что никто не мог этого ожидать. Байден отставал в опросах и, думаю, его советники решили, что если Байден нормально провел выступление "О положении в стране", то он может и в ходе дебатов показать, что возраст не является для него преградой. Теперь его команда пытается это исправить. В ближайшее время Байден даст интервью ABC, и это его шанс показать, что он может обходиться без телепромптера. Но верится в это с трудом.

А если в Белый дом будет баллотироваться "тикет" из двух чернокожих женщин – Мишель Обамы и Камаллы Харрис – это вообще реально проглотить для американцев?

Отличный вопрос. Вероятно, опросы покажут. Мишель Обама очень популярна и известна. Даже если она не заменит Камалу Харрис на кого-то другого, не забывайте, что ее муж был первым чернокожим президентом. Возможно, американцы уже готовы видеть президентом чернокожую женщину. Тем более, что в США стремительно исчезает политический центр, и левый фланг Демократической партии стремительно левеет еще больше.

Учитывая, что Байден находится в Демпартии в центре или даже справа от центра, какие позиции может занимать Мишель Обама?

Она левее Байдена. И опасения, что любой другой демократ, кроме Байдена, на посту президента США не будет относиться к Израилю так хорошо, как Байден, вполне оправданы.

Харрис?

Не правее Мишель Обамы. Да, она замужем за евреем, но ее симпатии к Израилю сильно уступают симпатиям Байдена.

Вы не опасаетесь того, что если Байден вновь станет президентом, то, поскольку ему не нужно будет больше думать о предстоящих выборах и учитывать политический вес еврейской общины и риторику республиканцев, его отношение к Израилю станет более прохладным?

Проблема не в его отношению к Израилю, а в том, что США под его руководством готовы играть только в защите, но не в нападении. Политика Байдена в отношении Ирана недостаточно тверда и агрессивна. Он много раз сказал "Don't", но Ирану это не помешало обстрелять Израиль. Он делает все, чтобы не допустить эскалации.

А Израилю нужно, чтобы в Белом доме находился президент, который сделает все, чтобы Иран не стал ядерной державой. Для этого нужно играть в нападении, а не только в защите. Вообще нельзя выиграть, не прибегая к нападению.

Хоть Трампу и не удалось остановить Иран, когда он был президентом, но у него больше шансов сделать это, чем у Байдена. Когда понадобилось ликвидировать Сулеймани, Трамп на это пошел. Когда надо было выйти из плохой ядерной сделки Обамы, Трамп вышел. Да, он не нашел альтернативу, но решился выйти из сделки.

Думаю, если Трамп станет президентом США, Иран будет крайне обеспокоен, понимая, что Трамп способен применить силу. Тем более, если Трамп будет это транслировать.

Пока Трамп транслирует довольно противоречивые месседжи. И многие обвиняют его в импульсивности и непоследовательности. Тем более, что его нападки на Нетаниягу после 7 октября не предвещают того, что при нем отношения между Израилем и США улучшатся.

Трамп, конечно, не поклонник Нетаниягу, и это может представлять проблему. Но если Трамп и победит, неизвестно, будет ли еще на своем месте Нетаниягу после 21 января. Но если говорить об Иране, то при Трампе шансов на то, что Иран испугается, будет гораздо больше.

Что касается непредсказуемости, импульсивности, противоречивых высказываний и так далее, то Израиль, на мой взгляд, должно интересовать только одно – будет ли готов президент США прибегнуть к военной угрозе, чтобы помешать Ирану стать ядерной державой. Трамп на это способен.