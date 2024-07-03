NYT: Байден размышляет о выходе из президентской гонки

Действующий президент США Джо Байден в частном разговоре признался, что думает над своим дальнейшим участием в предвыборной гонке. Об этом написало издание New York Times, отметив, что это было сказано "ключевому стороннику", имя которого не называется.

"Президент Байден сказал ключевому союзнику, что, он, возможно, не сможет спасти свою кандидатуру, если не сможет убедить общественность в ближайшие дни в том, что готов к работе после провального выступления на дебатах на прошлой неделе", – пишет издание.

Собеседник издания, говоривший с Байденом, отметил, что президент понимает: еще два события, подобные дебатам, изменят ситуацию коренным образом к концу ближайших выходных.

Белый дом опубликовал опровержение этой статьи, назвав ее "фейком".