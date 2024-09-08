Победа Трампа: вердикт по делу о выплате денег порнозвезде будет вынесен после выборов

Суд Нью-Йорка перенес на 26 ноября вынесения приговора Дональду Трампу по делу о фальсификации документов. Судебное разбирательство связано с выплатой бывшим президентом "денег за молчание" порнозвезде Сторми Дэниэлс.

"Суд принимает это решение с нелегким сердцем, но на взгляд суда, такое решение в наибольше степени отражает интересы правосудия", – говорится в постановлении, вынесенном судьей Хуаном Мерчаном.

Ожидалось, что вердикт будет вынесен 18 сентября. Однако судья принял доводы защиты, попросившей о переносе заседания на период после президентских выборов, которые пройдут 5 ноября. Тем самым Мерчан хотел избежать обвинений о вмешательстве суда в политический процесс.

31 мая коллегия присяжных в составе 12 человек вынесла обвинительный вердикт по делу экс-президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа о фальсификации бизнес-документов. Впервые в истории США экс-президент признан виновным в уголовном преступлении.

Трамп был признан виновным по всем 34 эпизодам. По каждому из них ему грозит до четырех лет тюрьмы.

Трампа обвиняют в том, что за несколько дней до выборов 2016 года он велел своему адвокату Майклу Коэну заплатить 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о сексуальной связи с Трампом в прошлом. Подобный платеж не был бы признан незаконным, если бы не подозрения в фальсификации документов с целью скрыть платеж.