Издание "Страна": Трамп надеется добиться завершения войны в Украине до Пасхи

Украинское издание "Страна"

пишет, что в политических и дипломатических кругах Украины активно обсуждается план по завершению войны в течение 100 дней, якобы составленный Дональдом Трампом и его командой.

Издание пишет, что план был передан американцами нескольким европейским дипломатам, от которых попал в Украину. При этом подчеркивается, что редакция "Страны" не может подтвердить подлинность этого документа.

Согласно плану, мирный процесс должен начаться с телефонного разговора Трампа с Путиным, указанный в документе срок "конец января – начало февраля". В феврале план планируется обсудить с украинскими властями.

По итогам общения Вашингтона с Москвой и Киевом переговоры могут быть поставлены на паузу, если не будет найдено точек соприкосновения, или продолжатся. (Если переговоры продолжатся, Зеленский должен будет отменить указ, запрещающий ведение переговоров с Путиным).

В феврале-марте планируется провести встречу Трампа с Зеленским и Путиным, чтобы определить основные параметры мирного плана.

С 20 апреля, в этом году Пасху в один день празднуют все христианские конфессии, по всей линии фронта предлагается объявить перемирие, при этом должны быть выведены украинские войска из Курской области.

В конце апреля предлагается провести обмен пленными по формуле "всех на всех".

Издание приводит основные пункты соглашения, которое должно быть заключено в рамках Международной конференции, проведение которой запланировано до 9 мая:

Украина не будет принята в NATO, но до 2030 года может стать членом ЕС, и Евросоюз должен взять на себя послевоенное восстановление страны.

Украина отказывается от военных и дипломатических попыток вернуть оккупированные территории, но официально не признает суверенитет РФ над ними.

Часть санкций в отношении РФ будут отменены сразу после заключения мирного соглашения, часть – в течение трех лет, в зависимости от соблюдения Россией параметров соглашения.

Издание пишет, что "особо проблемный пункт о европейском миротворческом контингенте" выделен отдельно. С одной стороны на присутствии миротворческого контингента настаивает Киев в качестве гарантии безопасности, с другой – против этого выступает Россия. По этому пункты должны быть проведены отдельные консультации.