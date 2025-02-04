New York Times: США пришли к выводу, что Иран ускоряет работы по созданию ядерного оружия

В ходе переговоров премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента США Дональда Трампа будет поднят вопрос о целесообразности нанесения ударов по объектам в Иране или переговоров с Тегераном, пишет The New York Times. Трамп "не спешит вступать в прямой конфликт с Ираном и, похоже, открыт для переговоров", отмечается в публикации.

При этом в статье Дэвида Зангера и Джулиана Барнса говорится: "Новые разведданные об иранской ядерной программе убедили американских чиновников в том, что секретная группа иранских ученых изучает более быстрый, хотя и более грубый, подход к разработке ядерного оружия". Ученые ждут только распоряжения политического руководства Исламской республики, отмечается в публикации.

"Разведывательные оценки свидетельствуют, что иранские инженеры и ученые-оружейники по сути ищут короткий путь, который позволил бы им превратить их растущие запасы ядерного топлива в действующее оружие за несколько месяцев, а не за год или больше", – пишет New York Times.

Новые разведданные по Ирану были получены в последние месяцы деятельности администрации Джо Байдена, а затем переданы команде по национальной безопасности президента Дональда Трампа.

По оценкам США, Иран "остается на ядерном пороге", имея достаточно материалов для изготовления четырех или более атомных бомб.