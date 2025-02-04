x
04 февраля 2025
|
последняя новость: 07:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 февраля 2025
|
04 февраля 2025
|
последняя новость: 07:41
04 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

New York Times: США пришли к выводу, что Иран ускоряет работы по созданию ядерного оружия

США
Иран
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
Ядерное оружие
время публикации: 04 февраля 2025 г., 06:11 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 06:13
New York Times: США пришли к выводу, что Иран ускоряет работы по созданию ядерного оружия
IRIB via AP

В ходе переговоров премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента США Дональда Трампа будет поднят вопрос о целесообразности нанесения ударов по объектам в Иране или переговоров с Тегераном, пишет The New York Times. Трамп "не спешит вступать в прямой конфликт с Ираном и, похоже, открыт для переговоров", отмечается в публикации.

При этом в статье Дэвида Зангера и Джулиана Барнса говорится: "Новые разведданные об иранской ядерной программе убедили американских чиновников в том, что секретная группа иранских ученых изучает более быстрый, хотя и более грубый, подход к разработке ядерного оружия". Ученые ждут только распоряжения политического руководства Исламской республики, отмечается в публикации.

"Разведывательные оценки свидетельствуют, что иранские инженеры и ученые-оружейники по сути ищут короткий путь, который позволил бы им превратить их растущие запасы ядерного топлива в действующее оружие за несколько месяцев, а не за год или больше", – пишет New York Times.

Новые разведданные по Ирану были получены в последние месяцы деятельности администрации Джо Байдена, а затем переданы команде по национальной безопасности президента Дональда Трампа.

По оценкам США, Иран "остается на ядерном пороге", имея достаточно материалов для изготовления четырех или более атомных бомб.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 01 февраля 2025

NCRI: Иран ведет ядерные разработки под видом космической программы
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 января 2025

Трамп: "Было бы здорово, если бы иранскую проблему удалось решить без ударов по нему Израиля"
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 20 января 2025

"Аль-Арабия": Израиль уже принял решение об ударе по иранским ядерным объектам
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 января 2025

Вице-президент Ирана: Израиль заминировал оборудование для обогащения урана, приобретенное Тегераном