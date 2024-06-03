Самех Шукри: "ХАМАС положительно оценил предложение Байдена"

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри, который находится с визитом в Испании, сообщил, что ХАМАС положительно оценил условия соглашения, предложенного президентом США Джо Байденом, и теперь все ждут ответа Израиля.

Следует отметить, что египетский министр не стал говорить о том, что ХАМАС согласился на условия Байдена. Заявление Шукри сохраняет свободу маневра как для палестинской группировки, так и для официального Каира.

Сам Байден назвал сделанное им предложение "израильским", однако представители правого крыла правительства Израиля Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич назвали условия выдвинутые условия неприемлемыми.

Предложение предусматривает обмен живых и мертвых израильских заложников на палестинских заключенных, вывод ЦАХАЛа из сектора Газы и прекращение огня, которое должно стать постоянным. Оно позволит ХАМАСу сохранить власть в секторе Газы.