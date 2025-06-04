Axios: Тегеран может согласиться на международный консорциум, если обогащать уран будут в Иране

Издание Axios цитирует представителя иранского режима, по словам которого, официальный Тегеран может согласится на создание регионального консорциума по обогащению урана, если этот процесс будет проходить на территории Ирана.

По плану, переданному иранской стороне спецпредставителем президента США Стивеном Виткоффом, в консорциум войдут США, Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Турция. Он будет производить уран, необходимый для мирной атомной отрасли ближневосточных стран.

Автор статьи Барак Равид отмечает, что предложение действительно может стать выходом из тупика: обогащение будет вестись в Иране, как требует официальный Тегеран, но не под контролем иранского режима, как требуют США.

Добавим: 3 июня газета The New York Times сообщила, что в ходе последнего раунда переговоров о судьбе иранской ядерной программы американская делегация предложила Ирану заключить временное соглашение и продолжить переговоры о постоянном договоре.

Как утверждается в публикации, на промежуточном этапе режим аятолл сохранит возможность обогащать уран до небольшой концентрации – в мирных целях. США помогут Ирану в развитии ядерной энергетики, в частности – в строительстве атомных реакторов. В дальнейшем предлагается создать международный консорциум с участием арабских стран и передать обогащение ему.

NYT отмечает: промежуточный период может продлиться несколько лет. На деле это означает, что долгосрочным решением проблемы предстоит заниматься уже будущей администрации.