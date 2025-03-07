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Пресса

14-й канал ИТВ: "Новый Израильский Фонд запретил финансируемым им организациям сотрудничать с МУС"

МУС
время публикации: 07 марта 2025 г., 07:36 | последнее обновление: 07 марта 2025 г., 07:36
14-й канал ИТВ: "Новый Израильский Фонд запретил финансируемым им организациям сотрудничать с МУС"
AP Photo/Peter Dejon

Журналист 14-го канала ИТВ Яир Альтман сообщил, что глава Нового Израильского Фонда Мики Гицин разослал всем финансируемым фондом организациям письмо с требованием прекратить любое сотрудничество с Международным уголовным судом в Гааге.

"В связи с изданием в США президентского указа касательно МУС, и после получения фондом юридической консультации, мы просим вас подписать новый договор", - цитирует Альтман из письма Гицина.

При этом в новый договор включен пункт, запрещающий оказывать помощь Международному уголовному суду в соответствии с президентским указом.

Согласно Альтману, в 2023 году НИФ перевел 2,5 миллиона долларов 10 израильским организациям, сотрудничавших с МУС в вопросе уголовного расследования против Израиля.

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