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Пресса

WSJ: Россия ведет с новыми властями Сирии переговоры о сохранении военных баз

Россия
Сирия
время публикации: 06 марта 2025 г., 10:19 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 10:28
WSJ: Россия ведет с новыми властями Сирии переговоры о сохранении военных баз
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Россия, сыгравшая ключевую роль в том, что Башар Асада оставался у власти в Сирии до 2024 года, теперь прилагает усилия для налаживания связей с новым сирийским руководством, которое еще два месяца назад в Москве называли террористами.

Как отмечает Wall Street Journal, российское руководство надеется, что сможет увеличить свою долю в сирийской экономике, а также сохранить морскую базу в Тартусе и базу ВВС в Хмеймим, что необходимо для расширения российского влияния в Средиземноморском бассейне и в Африке.

Проявлением этого сближения стало согласие официальной Москвы на передачу Центральному банку Сирии 23 миллионов долларов в сирийской валюте. В то же время, согласно публикации, Россия отказалась обсуждать выдачу свергнутого сирийского президента Башара Асада, нашедшего убежище в Москве.

Отмечается, что Саудовская Аравия и Катар не спешат оказывать новым властям Сирии финансовую помощь, пока США не отменят санкции, введенные еще в отношении режима Асада. Тот факт, что и Россия находится под санкциями, дает ей преимущество.

Россия заинтересована принять участие в восстановлении сирийской инфраструктуры. Новые власти Сирии смогут представить это как российскую компенсацию за сотрудничество с Асадом. России требуется внешнеполитический успех на фоне затяжной войны в Украине, а сирийское руководство хочет расширить число своих покровителей, чтобы опираться не только на Турцию. В этих условиях заключение соглашения вполне возможно.

Пресса
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