07 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Пресса

Fox News: США могут направить на Ближний Восток третью авианосную ударную группу

США
ВМС
Война с Ираном
время публикации: 07 марта 2026 г., 04:25 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 04:31
Авианосец George H.W. Bush
AP Photo/Alex Brandon

Авианосец George H.W. Bush и его ударная группа могут стать третьей американской авианосной группой, направленной в регион Ближнего Востока. Как сообщает Fox News, корабль завершил совместные учения и, как ожидается, покинет базу ВМС США в Норфолке до конца марта для планового развертывания в зоне ответственности 5-го флота.

По данным ВМС США, ударная группа George H.W. Bush 5 марта завершила этап COMPTUEX – заключительную фазу подготовки перед боевым развертыванием. В американском флоте пояснили, что эти учения подтверждают готовность авианосной группы к проведению полномасштабных морских и воздушных операций в любой точке мира.

Пока неясно, заменит ли George H.W. Bush авианосец Gerald R. Ford в Средиземном море или будет направлен в район Красного моря и Персидского залива. Накануне Gerald R. Ford прошел через Суэцкий канал и вошел в Красное море.

George H.W. Bush (CVN-77) – атомный авианосец класса Nimitz. Корабль был введен в строй в 2009 году и оснащен двумя ядерными реакторами.

