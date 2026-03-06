WP: Россия передает Ирану разведданные для ударов по американским кораблям и самолетам

Россия предоставляет Ирану данные для целеуказания по военным кораблям и самолетам армии США, чтобы иранский режим мог атаковать американские силы на Ближнем Востоке, сообщает в пятницу, 6 марта, The Washington Post. Речь идет о первом свидетельстве, что крупный противник США участвует, пусть и косвенно, в войне, сообщили изданию три информированных источника.

С момента начала войны в субботу Россия передавала Ирану местоположения американских военных объектов, включая корабли и самолеты, сообщили эти три источника, говорившие на условиях анонимности из-за чувствительности темы. Масштаб российской помощи Ирану в вопросах целеуказания до конца не ясен. По словам источников, способность иранских военных самостоятельно обнаруживать силы США была подорвана менее чем за неделю боев.

В воскресенье в результате атаки иранского беспилотника в Кувейте погибли шестеро американских военнослужащих, еще несколько получили ранения. Иран выпустил тысячи дронов-камикадзе и сотни ракет по американским военным позициям, посольствам и гражданским объектам, в то время как совместная американско-израильская кампания нанесла удары более чем по 2000 иранских целей – включая позиции баллистических ракет, военно-морские объекты и руководство страны.

ЦРУ и Пентагон отказались от комментариев, посольство России в Вашингтоне также не ответило на запрос издания о комментарии.