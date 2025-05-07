Reuters: Хегсет в феврале 2025-го отменял поставки оружия Украине, не ставя Белый дом в известность

Министр обороны США Пит Хегсет отдавал приказы об отмене рейсов грузовой авиации с оружием для Украины, не уведомляя об этом Белый дом, пишет агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.

"Примерно через неделю после начала второго президентского срока Дональда Трампа американские военные издали приказ трем грузовым авиакомпаниям (TRANSCOM), базирующимся на авиабазе Дувр в штате Делавэр и на американской базе в Катаре, остановить 11 рейсов с артиллерийскими снарядами и другим вооружением, которые направлялись в Украину", – говорится в публикации Reuters.

"Высокопоставленные чиновники по вопросам национальной безопасности – в Белом доме, Пентагоне и Государственном департаменте" – не смогли дать ответы на запросы Киева и Варшавы относительно причин, характера и продолжительности приостановки поставок, отмечает Reuters.

"Отмена произошла после того, как 30 января Трамп завершил совещание в Овальном кабинете по Украине, в котором участвовал Хегсет и другие высокопоставленные чиновники по вопросам национальной безопасности, по словам трех источников, знакомых с ситуацией. По словам двух собеседников, во время встречи прозвучала идея прекратить помощь Украине, но президент не давал никаких указаний о прекращении помощи Украине", – говорится в публикации Reuters.

Согласно документам TRANSCOM, с которыми ознакомилось агентство Reuters, устный приказ поступил из офиса Пита Хегсета, министра обороны.

"Президент не знал о приказе Хегсета, как и другие высокопоставленные чиновники по национальной безопасности, участвовавшие во встрече", – утверждает Reuters. В Белом доме не объяснили, почему, по словам собеседников Reuters, высокопоставленные чиновники по национальной безопасности, которые отвечают за обычный процесс принятия решений, не знали об этом приказе, или почему его так быстро отменили.

Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство Reuters, отмена рейсов нанесла убыток TRANSCOM в размере 2,2 миллиона долларов.

Отмененные рейсы содержали оружие, которое давно было одобрено администрацией Джо Байдена и санкционировано законодателями в Конгрессе и Сенате США.

"Три источника, знакомые с ситуацией, сообщили, что Хегсет неправильно интерпретировал обсуждение с президентом относительно политики в отношении Украины и поставок помощи, не вдаваясь в дальнейшие подробности. Еще четыре человека, информированные о ситуации, сообщили, что небольшая группа сотрудников в Пентагоне, многие из которых никогда не занимали государственных должностей и которые годами выступали против помощи США Украине, посоветовали Хегсету рассмотреть возможность приостановления помощи стране", – пишет Reuters.

Несмотря на короткую паузу в феврале и более длинную, начавшуюся в начале марта, администрация Трампа возобновила отправку последней помощи, одобренной во времена президента США Джо Байдена, отмечает агентство "Интерфакс-Украина", цитирующее публикацию Reuters.