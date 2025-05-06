Sabah: в Турции была перехвачена партия заминированных пейджеров для Ливана

Турецкое издание Sabah пишет, что вскоре после "операции пейджер" в Ливане, когда в течение нескольких дней, начиная с 17 сентября 2024 года, были подорваны устройства связи "Хизбаллы", в Турции была перехвачена партия начиненных взрывчаткой устройств.

Груз прибыл из Гонконга в Стамбул 25 сентября 2024 года рейсом TK6091 Turkish Airlines. Эта партия ожидала отправки в Ливан 27 сентября 2024 года. В партии было 1300 пейджеров и 710 зарядных устройств BC-144N к ним. В них содержалась взрывчатка (по несколько граммов в каждом устройстве). Партия была остановлена турецкой разведкой MIT, пишет Sabah. Эта партия также содержала безопасные сотовые телефоны, аккумуляторы и кабели для зарядки, мини-блендеры.

В публикации утверждается, что в декабре 2024 года президент Ливана Наджиб Микати во время визита в Турцию лично благодарил президента Реджепа Тайипа Эрдогана за перехват партии заминированных взрывных устройств.

Sabah пишет, что к отправке партии заминированных устройств из Гонконга в Турцию могли быть причастны фирмы SMT Global Logistics Limited (Китай) и Trade Mania (Израиль).

Власти Израиля не комментируют эту информацию.