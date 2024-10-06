Washington Post: Как "Хизбалла" лишилась рук в результате пейджерной операции "Мосада"

Американское издание The Washington Post публикует новые подробности тщательно продуманной операции Израиля по выведению из строя средств связи "Хизбаллы", сопровождавшейся гибелью десятков боевиков и ранениями тысяч из них.

В статье Суад Мехеннет и Джоби Уоррика говорится, что пейджеры, взорвавшиеся у активистов "Хизбаллы" в Ливане 17 сентября 2024 года, были спроектированы и собраны в Израиле. Подрыв происходил при одновременном нажатии двух кнопок – "для прочтения закодированного сообщения", что гарантировало повреждение двух рук и того, что в дальнейшем боевик не сможет сражаться.

Это были пейджеры AR924 с тайваньским брендом Apollo. Они немного громоздкие, зато прочные и надежные, удобные для применения в полевых условиях – водонепроницаемые, с увеличенной батареей, способной работать после полной зарядки месяцами. Лидеры "Хизбаллы" были настолько впечатлены, что купили 5000 штук и начали раздавать их бойцам среднего звена и вспомогательному персоналу в феврале 2024 года, сказано в статье.

Публикация WP основана на информации, полученной в результате общения с израильскими, арабскими и американскими сотрудниками служб безопасности, политиками и дипломатами, проинформированными о событиях, а также ливанскими официальными лицами и людьми, близкими к "Хизбалле". Они говорили на условиях анонимности.

Идея пейджерной операции возникла в 2022 году, пишет WP. Это было время относительного затишья на границе Израиля с Ливаном. "Мосад" годами работал над тем, чтобы проникнуть в "Хизбаллу". Лидеры "Хизбаллы" были обеспокоены тем, что обычные мобильные телефоны могут быть превращены в контролируемые Израилем устройства для подслушивания и слежения. Так родилась идея создания своего рода "троянского коня" – в итоге "Хизбалла" получила "безопасные" пейджеры и рации, разработанные и созданные в Израиле. Причем, судя по публикации, заминированные рации были проданы "Хизбалле" еще в 2015 году.

По словам источников WP, в течение девяти лет израильская разведка довольствовалась тем, что подслушивала "Хизбаллу", оставляя за собой возможность превратить рации в бомбы в случае будущего кризиса. Но затем появилась новая возможность и блестящий новый продукт: небольшой пейджер, оснащенный мощной взрывчаткой. Предложение о продаже поступило от доверенного лица, связанного с Apollo, которому доверяла "Хизбалла". Сотрудница отдела маркетинга, женщина, личность и гражданство которой чиновники отказались раскрывать, была бывшим торговым представителем тайваньской фирмы на Ближнем Востоке, которая создала свою собственную компанию и приобрела лицензию на продажу линейки пейджеров под брендом Apollo. В 2023 году она предложила "Хизбалле" сделку на один из продуктов, которые продавала ее фирма: прочный и надежный AR924. Одним из главных преимуществ AR924 было то, что его "можно было заряжать с помощью кабеля, и батареи были более долговечными", говорит источник WP.

В публикации отмечается, что Израиль действовал по плану – нанося небывалый ущерб "Хизбалле". 17 сентября 2024 года в Ливане и Сирии взорвались пейджеры, которые использовали активисты "Хизбаллы". 18 сентября в Ливане взорвались рации и другие беспроводные устройства связи, которые использовали активисты "Хизбаллы". 19 сентября ВВС ЦАХАЛа осуществили массированную атаку на объекты "Хизбаллы". 20 сентября в Бейруте в результате авиаудара ЦАХАЛа были ликвидированы командующий спецназом "Хизбаллы" Ибрагим Акил и другие командиры "Радуана". 21-22 сентября ЦАХАЛ увеличил интенсивность ударов по целям в Ливане. 23 сентября началась новая фаза войны: были атакованы тысячи целей, минздрав Ливана уже в первый день сообщал о сотнях убитых и тысячах раненых. Военная операция в Ливане получила название "Стрелы севера". 27 сентября в пригороде Бейрута был атакован главный штаб "Хизбаллы", уничтожены Хасан Насралла и многие другие руководители и командиры.