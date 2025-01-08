"Аль-Ахбар": США позволят Израилю сохранить три стратегических высоты на юге Ливана

Ливанская газета "Аль-Ахбар", близкая к "Хизбалле", утверждает, что специальный посланник администрации США Амос Хохштейн и американский генерал Джаспер Джеферс, возглавляющий комиссию по контролю над соблюдением соглашения на юге Ливана, согласились оставить за Израилем три стратегических пункта в Южном Ливане.

Отмечается, что речь идет о доминирующих высотах, на которых нет населенных пунктов и они легко могут быть превращены в военные базы. Одна из высот расположена рядом с Накурой, недалеко от побережья, вторая – напротив поселков Зарит и Штула, третья – рядом с Метулой.

26 января истекает срок, установленный соглашением о прекращении огня для вывода ЦАХАЛа из Южного Ливана. Однако израильские СМИ отмечают: ливанская армия не спешит занимать позиции у границы, и это может заставить Израиль замедлить вывод войск.

Во вторник, 7 января, телеканал "Кешет-12" опубликовал запись разговора командующего Северным военным округом генерал-майора Ори Гордина с жителями Галилеи, в котором он поделился своими видением ситуации.

Генерал выразил сомнения в том, что Армия Ливана может выполнить условия первого, 60-дневного этапа соглашения. По мнению Гордина, Израиль будет настаивать на присутствии ЦАХАЛа на юге Ливана до тех пор, пока вторая сторона не выполнит свою часть контракта.