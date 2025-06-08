Washington Post о противоречиях, которые разрушили альянс Трампа и Маска

Издание The Washington Post опубликовало статью, в которой перечислены многочисленные эпизоды, иллюстрирующие то, как портились отношения между президентом США Дональдом Трампом и богатейшим человеком в США и на планете Илоном Маском, который из ярого союзника превратился во врага хозяина Белого дома.

Автор публикации Кэт Закржевски, Натали Эллисон, Элизабет Двоскин, Джефф Стейн и Эмили Дэвис ссылаются на 17 осведомленных источников.

В статье отмечается, что после ссоры Трамп стал называть Маска "тяжелым наркоманом". Президент обсуждал Маска как с близкими доверенными лицами, так и со случайными знакомыми.

Маск признавал, что использовал кетамин, мощный анестетик, который, по его словам, был прописан ему для лечения депрессии. Издание The New York Times недавно писало, что он употреблял так много кетамина во время предвыборной кампании, что говорил людям, что это влияет на его мочевой пузырь, и что он путешествовал с коробочкой с лекарствами с маркировкой Adderall. По словам чиновников в Белом доме, Трамп был обеспокоен тем, что Маск употребляет наркотики. В то же время до недавнего времени он был аккуратен в своих высказываниях в отношении Маска и просил о том же свое окружение, в частности вице-президента Дж.Д.Вэнса.

В свою очередь Маск не был аккуратен ни в высказываниях, ни в действиях. В частности, он быстро поссорился с главой аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс, а также с членами кабинета.

В феврале по линии ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), работу которого курировал Маск, все члены правительства и руководители государственных агентств получили письма с требованием назвать пять своих достижений за последнюю неделю. Эти письма вызвали переполох и недоумение. А когда стало известно, что аналогичные письма получили и федеральные окружные судьи, то в Белом доме начались разговоры о том, что Маск в корне неверно понимает систему государственного управления.

В апреле дошло до того, что Илон Маск в Белом доме подрался с министром финансов Скоттом Бессентом. Об этом писало издание The New York Times, и информацию подтвердил советник президента США Стивен К. Бэннон. Поводом для ссоры послужили разногласия в оценке руководства Налогового управления США. После завершения обсуждения, идя по коридору из Овального кабинета Маск и Бессент стали обмениваться оскорблениями, Бессент назвал Маска "мошенником", после чего Маск "в стиле регби" нанес плечом удар в грудную клетку Бессента, то ударил его в ответ. Их разняли, после Маска попросили покинуть Западное крыло Белого дома. Трампу об инциденте доложили. По словам Бэннона, президент сказал тогда: "Это слишком".

На фоне ссоры президента с самым богатым человеком в мире в Республиканской партии опасаются, что Маск попытается использовать свое влияние и средства для создания политической партии.