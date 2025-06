Илон Маск объявил, что Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна"

Миллиардер Илон Маск, еще недавно входивший в близкое окружение президента США, объявил, что Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна".

"Время сбросить настоящую бомбу… @realDonaldTrump фигурирует в файлах Эпштейна. Вот настоящая причина, по которой они не были обнародованы. Хорошего дня, DJT!", – написал Маск в соцсети Х.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.

Have a nice day, DJT!