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Мир

Илон Маск объявил, что Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна"

Дональд Трамп
Илон Маск
время публикации: 05 июня 2025 г., 23:16 | последнее обновление: 05 июня 2025 г., 23:29
Илон Маск объявил, что Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна"
Brandon Bell/Pool via AP

Миллиардер Илон Маск, еще недавно входивший в близкое окружение президента США, объявил, что Дональд Трамп фигурирует в "файлах Эпштейна".

"Время сбросить настоящую бомбу… @realDonaldTrump фигурирует в файлах Эпштейна. Вот настоящая причина, по которой они не были обнародованы. Хорошего дня, DJT!", – написал Маск в соцсети Х.

"Файлы Эпштейна" – документы Джеффри Эпштейна, нью-йоркского миллиардера, обвинявшегося в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Считается, что он оказывал услуги известным бизнесменам и политикам, поставляя им девушек, в том числе несовершеннолетних. В 2019 году Эпштейна нашли мертвым в его камере. С тех пор американцы требовали обнародовать документы, содержащие списки клиентов миллиардера-педофила. Трамп обещал опубликовать "файлы Эпштейна", и в феврале была обнародована небольшая их часть, при этом большинство документов дублировали ранее опубликованную информацию.

Мир
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