12 канал ИТВ: преемник Даниэля Хагари уже прошел собеседование

После сообщения о том, что пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари освободит занимаемую должность, не будет повышен в звании и уйдет в отставку из ЦАХАЛа, 12 канал ИТВ называет имена двоих высокопоставленных офицеров, один из которых станет новым пресс-секретарем Армии обороны Израиля.

По информации 12 канала ИТВ, один из этих кандидатов – бригадный генерал Эфи Дефрин – уже прошел собеседование на этот пост. Эфи Дефрину 53 года, с 2019 года он возглавлял отдел внешних связей ЦАХАЛа (бригаду "Тевель"), занимающуюся координацией военного сотрудничества Израиля с иностранными армиями и руководством деятельности военных атташе Израиля за рубежом. Ранее он занимал такие посты, как заместитель командира бронетанковой дивизии "Гааш", командир 27-й бригады, во время Второй Ливанской войны он был командиром 9-го батальона 401- й бронетанковой бригады.

Еще один кандидат, которого рассматривает Замир, это подполковник Бени Аарон, бывший командир 401-й бригады. Бени Аарону 42 года, в ходе войны "Железные мечи" он командовал боевой группой 401. Ранее он был командиром 75-го батальона, заместителем командира 188 бригады и командиром 8 бригады.

Оба этих кандидата принадлежат к бронетанковым войскам, как и сам новый глава Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир.