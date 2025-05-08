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Пресса

NYT: Новое торговое соглашение США с Великобританией выглядит как рамочный документ

Международные соглашения
Дональд Трамп
время публикации: 08 мая 2025 г., 22:53 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 23:03
NYT: Новое торговое соглашение США с Великобританией выглядит как рамочный документ
AP Photo/Evan Vucci

Представлено анонсированное накануне президентом США Дональдом Трампом торговое соглашение США и Великобритании. Как пишет The New York Times, речь идет скорее о рамочном документе, чем о полноценном соглашении, и многие детали остались для дальнейших переговоров и доработки.

Президент Трамп заявил, что Великобритания согласилась увеличить доступ американских товаров на свой рынок на миллиарды долларов, включая говядину, этанол и другие сельскохозяйственные продукты. Обе стороны согласились снизить пошлины на определенные товары и достигли общих договоренностей в других сферах, но в ближайшие месяцы представители США и Великобритании будут встречаться для разработки конкретных формулировок.

Соглашение сохраняет 10% пошлину, введенную Трампом для Великобритании и ряда других стран, однако смягчит пошлины на импорт в США британской стали, алюминия и автомобилей. В ответ британцы откроют рынок для американской говядины, птицы, этанола, безалкогольных напитков, зерновых и других продуктов.

США снизят пошлины на экспорт британских автомобилей с 27,5% до 10% (при квоте в 100 тысяч автомобилей), экспорт британской стали не будет облагаться сбором. Двигатели Rolls-Royce и авиационные запчасти будут поставляться без пошлин, в то время как Соединенное Королевство купит самолеты Boeing на 10 миллиардов долларов.

Пресса
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